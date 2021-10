Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gaststätte überfallen +++ Mehrere Auseinandersetzungen unter Verkehrsteilnehmern +++ Brand zweier Großraummülltonnen

Wiesbaden (ots)

1. Gaststätte überfallen,

Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, 06.10.2021, 01.55 Uhr bis 02.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch hat eine Frau eine Gaststätte in der Straße der Republik in Biebrich überfallen. Die Räuberin soll um kurz vor 02.00 Uhr den Gastraum betreten und den allein anwesenden Geschäftsführer mit einer Schusswaffe bedroht haben. Als der Geschädigte der Aufforderung, das Bargeld herauszugeben, nicht nachgekommen sei, habe er von der Täterin im weiteren Verlauf Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen. Nach dem Angriff mit dem Pfefferspray sei der leicht verletzte Mann aus seiner Gaststätte geflüchtet. Die Räuberin verblieb stattdessen in den Räumlichkeiten, durchsuchte diese nach Bargeld und ließ schließlich ein Zubehörteil der Kasse mitgehen, worin sich jedoch kein Bargeld befand. Die Räuberin soll etwa 20 Jahre alt sowie ca. 1,50-1,60 Meter groß gewesen sein und einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Muster, eine schwarze Jogginghose mit einem weißen Nike-Emblem auf dem Oberschenkel, weiße Turnschuhe sowie eine helle OP-Maske getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Mehrere Auseinandersetzungen unter Verkehrsteilnehmern, Wiesbaden, 05.10.2021 bis 06.10.2021,

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Wiesbaden zu drei Auseinandersetzungen zwischen Verkehrsteilnehmern, bei denen beteiligte Personen durch Reizstoff verletzt worden sind. Der erste Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag in der Dotzheimer Straße. Ein 38-jähriger Autofahrer und ein 18-jähriger Fahrradfahrer waren dort gegen 12.10 Uhr aufgrund der vorangegangenen Fahrweise in eine Auseinandersetzung geraten, bei welcher auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Nur kurze Zeit später, gegen 13.00 Uhr, soll in der Biebricher Allee ein bislang unbekannter Autofahrer eine reizende Substanz durch ein geöffnetes Fenster in den Pkw eines 44-jährigen Mannes gesprüht haben, wodurch der 44-jährige Autofahrer und dessen im Auto mitfahrende Tochter leicht verletzt wurden. Der Angreifer soll zuvor mit einem dunklen VW Golf neben dem Geschädigten an einer Ampel angehalten und diesen beleidigt haben. Der unbekannte Autofahrer sei etwa 30 Jahre alt, eher klein und habe eine Glatze und einen Bart gehabt. In der Nacht zum Mittwoch wurde gegen 05.55 Uhr im Loreleiring ein im Fahrzeug sitzender Taxifahrer von einer unbekannten Frau ohne ersichtlichen Grund durch das geöffnete Fenster hindurch mit Pfefferspray attackiert. Die Angreiferin soll etwa 16 Jahre alt, dünn und ca. 1,60 Meter groß gewesen sein. Getragen habe sie einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise zu den drei Vorfällen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Brand zweier Großraummülltonnen,

Wiesbaden, Schierstein, Karl-Lehr-Straße, 05.10.2021, gg. 16.15 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag kam es in der Schiersteiner Karl-Lehr-Straße zum Brand zweier Großraummülltonnen. Gegen 16.15 Uhr wurde das Feuer an den im Außenbereich eines Mehrparteienhauses aufgestellten Abfallbehältnissen gemeldet. Beide Tonnen wurden in der Folge komplett zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand selbst jedoch schnell löschen, sodass keine Personen verletzt wurden und auch keine weiteren Sachschäden entstanden. Der Schaden an den betroffenen Mülltonnen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 1.000 Euro. Zur Brandursache liegen bislang noch keine näheren Erkenntnisse vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

