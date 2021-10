Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Kanzlei +++ Werkzeug von Baustelle gestohlen +++ Felgendiebstahl +++ Mehrere Autos im Rheingauviertel aufgebrochen +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Verkehrsunfälle

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Kanzlei

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring Samstag, 02.10.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 04.10.2021, 08:50 Uhr

(ll) Eine Kanzlei in einem Mehrparteienhaus im Kaiser-Friedrich-Ring war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür im Treppenhaus und gelangten so in den Innenraum der Kanzlei. Dort angekommen wurden die Räumlichkeiten durch die Täter durchsucht und unter anderem Bargeld sowie zwei Laptops entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200EUR. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der 0611 - 345 - 0 zu melden.

2. Werkzeug von Baustelle gestohlen

Wiesbaden, Augustastraße Freitag, 01.10.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 04.10.2021, 07:15 Uhr

(ll) Während die Arbeiten auf einer Baustelle in der Augustastraße über das letzte Wochenende ruhten, machten sich unbekannte Täter an einem Anhänger auf der Baustelle zu schaffen und entwendeten aus diesem Werkzeuge im Wert von geschätzt 15.000EUR. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt auf das Gelände der eingezäunten Baustelle. Hier öffneten sie auf bislang unbekannte Weise die Klappe eines dort stehenden Anhängers und ließen aus diesem das Werkzeug mitgehen. Zeuginnen oder Zeugen die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der 0611 - 345 2340 zu melden.

3. Felgendiebstahl

Wiesbaden-Biebrich, Riehlstraße Dienstag, 05.10.2021, 00:18 Uhr

(ll) In der Nacht zum Dienstag waren in der Riehlstraße Felgendiebe zu Gange. Um kurz nach Mitternacht, am Dienstag den 05.10.2021, meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass sich gerade zwei Männer an den Felgen eines geparkten Audi Q7 zu schaffen machen würden. Nachdem bereits zwei Felgen demontiert waren, flüchteten die Täter, offensichtlich, weil sie sich ertappt fühlten, in Richtung der Diltheyschule. Die hinzugerufenen Streifen konnten auf Grund der guten Personenbeschreibung drei Personen im Alter von 21 - 35 Jahren festnehmen, die der Tat verdächtigt werden. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der 0611 - 345 2540 zu melden.

4. Mehrere Autos im Rheingauviertel aufgebrochen Wiesbaden, Willy-Brandt-Allee, Charles-de-Gaulle-Straße Freitag, 01.10.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 04.10.2021, 07:30 Uhr

(ll) Im Zeitraum von Freitag, 01.10.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 04.10.2021, 07:30 Uhr wurden im Rheingauviertel gleich drei geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Fahrzeuge standen in der Willy-Brandt-Allee und der Charles-de-Gaulle-Straße ordnungsgemäß geparkt. Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein, um in den Innenraum der Fahrzeuge zu gelangen. Hier angekommen wurden die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht und diese mitgenommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von 700EUR. Zeuginnen oder Zeugen die über das Wochenende etwas Auffälliges in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der 0611 - 345 - 0 zu melden.

5. Gartenhütte aufgebrochen

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring Donnerstag, 30.09.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag, 03.10.2021, 18:30 Uhr

(ll) Unbekannte Tätern drangen am vergangenen Wochenende in einer Gartenkolonie im Konrad-Adenauer-Ring gewaltsam in eine Gartenhütte ein. Zwischen Donnerstagmittag und Sonntagabend nutzten die Täter die Abwesenheit der Inhaberin aus, um die Tür zu ihrer Gartenhütte aufzuhebeln. Im Inneren der Gartenhütte entwendeten die Diebe verschiedene Lebensmittel und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

6. Rettungswagen umgekippt

Wiesbaden, Wiesbadener Straße 1 Montag, 04.10.2021, 10:31 Uhr

(ll) Ein Rettungswagen kam am Montagvormittag während einer Einsatzfahrt auf der Wiesbadener Straße auf Grund einer Ölspur ins Schleudern und kippte um. Gegen 10:30 Uhr war ein Rettungswagen auf der Anfahrt zu einem Einsatz, als er mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht die Wiesbadener Straße in Richtung Theodor-Heuss-Brücke befuhr. Nach einem Spurwechsel wollte der Rettungswagen wieder auf die ursprüngliche Spur zurückziehen, als das Fahrzeug auf Grund einer großflächigen Ölspur ins Schleudern geriet und in der Folge umkippte. Der Fahrer und der Beifahrer des Rettungswagens wurden hierbei leicht verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen wurde erheblich beschädigt. Weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall nicht verwickelt. Nach der Unfallaufnahme, sowie der Abschleppung wurde die Ölspur fachmännisch entfernt. Der Verursacher der Ölspur ist aktuell noch unbekannt. Hinweise hierzu nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der 0611 345 - 2240

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Eine Frau verletzt bei Auffahrunfall mit vier Beteiligten, Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Montag, 04.10.2021, 07:07 Uhr

(wie)Am Montagmorgen kam es auf der A671 zu einem Auffahrunfall mit vier Pkw, bei dem eine Fahrerin verletzt wurde. Eine 54-Jährige befuhr mit ihrem Renault die A671 in Richtung Wiesbaden, als sich der Verkehr kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Kastel staute. Die Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Opel einer 55-Jährigen vor ihr. Der Opel wurde durch den Aufprall gegen einen Toyota und dieser wiederum gegen einen Ford geschoben. Die 55-Jährige in dem Opel wurde bei der Kollision verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 EUR. Bis 09:30 Uhr kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen im Bereich der Unfallstelle, ab 08:20 Uhr konnte die Autobahnpolizei zumindest einen Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigeben.

