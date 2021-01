Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Pizzeria, Geldbörsen gestohlen

Steinfurt-Bo. (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (13.01.21) zwischen 22.30 Uhr und 09.00 Uhr ein Fenster einer Pizzeria an der Emsdettener Straße in Borghorst aufgehebelt. So gelangten sie in den Küchenbereich des Restaurants. Die Täter durchsuchten den Verkaufsraum nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie vier Geldbörsen mit Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei in Steinfurt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell