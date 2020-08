Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Mann versucht mehrere Autos zu öffnen - Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend (08.08., 19.10 Uhr) einen Mann, welcher offenbar stark alkoholisiert versuchte Autos am Rapunzelweg zu öffnen.

Als die Beamten eintrafen, versuchte der Mann mit seinem Autoschlüssel in die fremden Fahrzeuge einzusteigen. Der Mann konnte sich nicht ausweisen. Um Beschädigungen an den Autos zu verhindern und eine Fahrt unter Alkoholeinfluss, sollte der stark aufgebrachte Mann letztendlich bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Dagegen sperrte er sich stark. Er versuchte die Beamten zu schlagen.

Ein Richter ordnete aufgrund des Widerstandes eine Blutprobenentnahme an. Ebenso wurde der Verbleib im Polizeigewahrsam bis zur erfolgten Ausnüchterung angeordnet.

Gegen den Gütersloher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

