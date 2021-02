Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Radfahrer ohne Licht - alkoholisiert und mit mutmaßlich gestohlenem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.02.2021, gegen 23:00 Uhr, war ein Radfahrer auf dem Radweg an der B 34 in WT-Waldshut einer Polizeistreife aufgefallen, da er ohne Licht unterwegs war. Der 35-jährige wurde angehalten. Dabei fiel seine deutliche Alkoholfahne auf. Eine Überprüfung ergab rund 1,8 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Mann hatte ein optisch auffälliges Fahrrad dabei. Der Diebstahl eines solchen Rades war bei der Polizei angezeigt worden. Da der Mann über die Herkunft seines Fahrrades keine schlüssigen Angaben machen konnte, wurde es beschlagnahmt.

