Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrügerische Anrufe gescheitert +++ Geldbörse im Visier von Autoaufbrechern +++ Hilfsbereitschaft vorgetäuscht +++ Fahrradfahrer bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Betrügerische Anrufe gescheitert,

Wiesbaden, 07.10.2021,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit einem "Schockanruf" oder aber der Masche des falschen Polizeibeamten Bargeld erbeuten wollen. Am Donnerstag versuchten es die Betrüger hiermit bei mindestens fünf Personen aus Wiesbaden, scheiterten jedoch in allen bekanntgewordenen Fällen, da die Angerufenen rechtzeitig misstrauisch wurden. Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird mit dem "Schockanruf" auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Bekannten Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

2. Geldbörse im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden-Biebrich, Wingertstraße, 06.10.2021, 20.00 Uhr bis 07.10.2021, 10.35 Uhr,

(pl)Am Donnerstag musste ein Autofahrer in Biebrich leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen BMW über Nacht in der Wingertstraße abgestellt und die Geldbörse in der Mittelkonsole des Wagens belassen. Am nächsten Tag musste er dann feststellen, dass Unbekannte die im Fahrzeug liegende Geldbörse entwendet und mit der hierbei erbeuteten EC-Karte bereits mehrere Hundert Euro Bargeld von einem Bankautomaten abgehoben hatten. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Hilfsbereitschaft vorgetäuscht - Trickdiebinnen erbeuten EC-Karte, Wiesbaden, Luisenstraße, 07.10.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Ein 80-jähriger Mann aus dem Hochtaunuskreis ist am Donnerstagnachmittag in der Wiesbadener Innenstadt zwei Trickdiebinnen zum Opfer gefallen. Die beiden Frauen täuschten dem Senior in einem Parkhaus in der Luisenstraße gegen 14.30 Uhr ihre "Hilfe" vor und schafften es mit diesem Trick, dessen mitgeführte EC-Karte zu entwenden, mit welcher sie dann im weiteren Verlauf mehrere Hundert Euro abhoben. Eine der Trickdiebinnen soll schulterlange, blonde Haare gehabt haben und ca. 1,65 Meter groß sowie korpulent gewesen sein. Sie sei mit einem Mantel bekleidet gewesen. Die Komplizin sei etwa 30 Jahre alt, schlank sowie dunkelhaarig gewesen und habe ein Stoffband um die Haare gebunden gehabt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Fahrradfahrer bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 08.10.2021, 06.50 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen ist ein 38-jähriger Fahrradfahrer auf dem 1. Ring vor dem Wiesbadener Hauptbahnhof beim Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge waren der Fahrradfahrer und der Linienbus gegen 06.50 Uhr von der Biebricher Allee kommend auf dem 1. Ring in Richtung Berliner Straße unterwegs, als der Busfahrer in Höhe des Hauptbahnhofs den Fahrstreifen wechselte und hierbei mit dem neben ihm radelnden 38-Jährigen kollidierte. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war ein Gutachter an der Unfallstelle im Einsatz und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der 1. Ring war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle bis ca. 11.00 Uhr gesperrt. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell