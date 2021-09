Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Obergrombach- Polizei sucht nach Brandstiftungsserie weitere Zeugen und eine verdächtige Person

Karlsruhe (ots)

Bei den Ermittlungen einer Brandstiftungsserie am Montagabend in Obergrombach sucht das Kriminalkommissariat Bruchsal weitere Zeugen und einen Mann, der in diesem Zusammenhang mit einem roten Fahrrad zum Tatzeitpunkt unterwegs war.

Er war ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, hatte eine kräftige Statur, ca. 85-90 kg und kurze Haare. Des Weiteren trug der Mann eine Stirnlampe und soll mit einem roten 5l-Kanister unterwegs gewesen sein. Zuletzt wurde er mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Obergrombach gesehen und war in Richtung "Erzgrube" unterwegs.

Hinweise über den gesuchten Mann nimmt tagsüber das Kriminalkommissariat Bruchsal unter 07251 726200 oder rund um die Uhr der Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell