Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Pkw entwendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (19. Januar) entwendeten unbekannte Täter einen Werkzeugkoffer mit diversem Werkzeug sowie ein Notizbuch aus einem Pkw. Dieser stand zur Tatzeit in einer Grundstückseinfahrt an der Talmühlenstraße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell