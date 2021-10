Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbrüche ***Zeugen gesucht***

Selters und Wirges (ots)

Bereits am 22.10.2021 kam es zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Selters in der Straße Rückersteg. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Während die Hauseigentümer im Urlaub waren, verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 21.10.2021 und 24.10.2021 über den Balkon Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Mengeweide. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet.

