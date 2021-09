Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210922.4 Heide: Dieb entwendet Smartphones

Heide (ots)

Am Dienstagvormittag hat ein Unbekannter aus einem Handyladen in Heide zwei hochwertige Smartphones entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Gegen 09.30 Uhr hielt sich ein Mann in einem Handygeschäft in der Marktpassage in der Marschstraße auf. Ein Bürger beobachtete, wie der Unbekannte zwei Mobiltelefone aus einem Ständer im Eingangsbereich entwendete und über den Ausgang Marschstraße in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Geräte von Samsung im Gesamtwert von 2.800 Euro, die Demonstrationszwecken dienten und für den normalen Gebrauch nicht geeignet waren.

Laut Zeugenangaben war der Täter blond, 170 bis 180 cm groß, dunkel gekleidet und Mützenträger. Hinweise zu der Person oder zum Verbleib des Stehlguts nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

