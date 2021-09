Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210922.1 Heide: Farbschmierer verursachen erheblichen Schaden

Heide (ots)

Innerhalb der letzten Tage waren in Heide am Bahnhof Schmierfinken unterwegs. Sie verunstalteten eine mit Holz verkleidete Halle und richteten damit einen Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 14.00 Uhr, bis zum gestrigen Tag, 16.30 Uhr, suchten Unbekannte eine Halle am Bahnhof, grenzend an den Grünen Weg, auf. Sie besprühten die aus Lärchenholz bestehende Wandvertäfelung mit schwarzer Farbe. Laut dem Anzeigenden wird das Entfernen der Graffiti nur mit viel Aufwand möglich sein und Kosten im vierstelligen Bereich verursachen. Bereits vor der Sanierung des Gebäudes war es zu Schmierereien an dem Objekt durch Unbekannte gekommen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

