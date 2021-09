Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210922.2 Heide: Hinweis für Bürgerinnen und Bürger!

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen am Dienstgebäude der Polizei in Heide in der Straße Markt wird der Haupteingang auf der Marktseite ab Montag, dem 27. September 2021, bis auf Weiteres für jeglichen Publikumsverkehr gesperrt.

Ein Zugang für Personen mit einem Anliegen wird für mindestens acht Wochen ausschließlich über die rückwärtige Zufahrt in der Rosenstraße möglich sein. Über die dort installierte Rufsäule wird der Kontakt zur Wache hergestellt und je nach Begehr vermittelt. Ist der Zugang zum Polizeigebäude erforderlich, wird der oder die Ersuchende schnellstmöglich persönlich abgeholt. Für die Dauer der Wartezeit haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich in einem für diesen Zweck aufgestellten Wartehäuschen aufzuhalten.

Die telefonische Erreichbarkeit der Heider Polizei ist unabhängig von den Baumaßnahmen rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0481 / 940 gegeben. In dringenden Fällen sollten Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt den Polizeiruf 110 wählen.

