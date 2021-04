Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Keller und Rohbau

Paderborn (ots)

(mb) Neben Einbrüchen in Wohnungen (Polizeibericht vom 06.04.2021) sind unbekannte Täter auch in Keller und Neubauten eingedrungen.

An der Gieferstraße gelangten Einbrecher zwischen Samstag und Ostermontag in den Keller eines neu erbauten und noch nicht komplett bezogenes Mehrparteienhauses. Ein bereits genutzter Kellerraum wurde aufgebrochen und ein Hifi-Verstärker gestohlen.

Zwischen Gründonnerstag und Dienstag brachen Täter an der Balhornstraße die Baustellenschutztür eines Wohnhaus-Neubaus auf. Sie entwendeten aus der Baustelle ein Baustellenradio sowie einen hochwertigen Wassersauger.

An Gründonnerstag waren der Polizei drei erfolglose Kellereinbrüche an der Hatzfelder Straße und der Dionysiusstraße gemeldet worden. In den Fällen hatten die Täter keine Beute gemacht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

