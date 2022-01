Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Abfalleimer gesprengt

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Der Abfalleimer einer Grünfläche an der Gartenstraße wurde am Dienstag, 18. Januar, gegen 23 Uhr, durch Unbekannte stark beschädigt. Zeugen hörten ein lautes Knallgeräusch, in dessen Folge Rauch aus dem Abfalleimer aufstieg. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell