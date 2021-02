Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teilweise mit Zeugenaufruf;

Reutlingen (ots)

Kollision auf Einsatzfahrt (Zeugenaufruf)

Zu einem schadensträchtigen Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Mercedes ist es am Samstagvormittag in Reutlingen gekommen. Gegen 11.45 Uhr befand sich der 22-jährige Fahrer des Rettungswagens auf der Emil-Adolff-Straße auf dem Weg zu einem Einsatz und hatte Blaulicht sowie Martinshorn in Betrieb. Anschließend wollte er die Schieferstraße (B 28) geradeaus in Richtung Heppstraße überqueren und fuhr dabei den aktuellen Ermittlungen zufolge bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zur Kollision mit der von rechts kommenden Mercedes R-Klasse eines 51 Jahre alten Mannes, der auf der Schieferstraße bei Grün zeigender Ampel in Richtung Bantlinstraße unterwegs war. Das Rettungsfahrzeug prallte mit der Front in die linke Seite des Mercedes, der dadurch um die eigene Achse gedreht wurde und gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Die Fußgängerampel wurde aus der Verankerung gerissen und vollständig zerstört. Auf dem angrenzenden Gehweg der Bantlinstraße kam die R-Klasse schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der 22-Jährige brachte den Rettungswagen im Einmündungsbereich der Heppstraße zum Stillstand. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der Beteiligten. Der geschätzte Sachschaden fällt mit zirka 74.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Zeugentelefon 07071/972-8660. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schadenträchtige Auffahrunfälle

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz mehrerer Zusammenstöße, sie sich am Montagmorgen auf der B 27 an der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Süd in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet haben. Gegen 7.45 Uhr musste eine 23-Jährige ihren Toyota Aygo aufgrund von stockendem Verkehr bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinterherfahrender, 28 Jahre alter Mini-Lenker schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und krachte in das Heck des Aygo.

Nur kurze Zeit später übersah eine 20-Jährige das Ende des sich bildenden Rückstaus und fuhr mit ihrem Opel Adam auf den vor ihr, verkehrsbedingt stehenden VW Caddy eines 35-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden VW Golf eines 33-Jährigen geschoben. Der Golf prallte anschließend noch leicht gegen das Heck eines Audi A4, der von einem 41 Jahre alten Mann gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde die 23-jährige Aygo-Lenkerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der B 27 gekommen. Eine 22-Jährige war gegen zehn Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße von Ofterdingen in Richtung Dußlingen unterwegs, als sie auf Höhe Nehren verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 21-Jähriger reagierte zu spät und krachte mit seinem VW Caddy ins Heck des Corsa. Der 21-jährige Fahrer eines Audi A5, der ebenfalls den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, versuchte durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach links eine Kollision zu vermeiden. Dennoch krachte der Audi in das linke hintere Eck des verunfallten VW, der durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde. Bei dem Ausweichversuch geriet der Audi auf die linke Fahrbahnseite und prallte dort zudem noch gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw eines 49-Jährigen. Während die Fahrerin des Opels und der Lkw-Fahrer unverletzt blieben, wurden die beiden Lenker des Audi und des VW so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Alle vier Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 60.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten, sowie der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen im Einsatz. Die Bundesstraße musste bis etwa 13.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. (cw)

Albstadt (ZAK): Radfahrer zu Fall gebracht (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Wasenstraße ereignet hat und am Montag zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 31-Jähriger mit seinem Pedelec von einem rückwärts ausparkenden, weißen Pkw mit BB-Zulassung erfasst worden und daraufhin zu Boden gestürzt. Der Fahrer des weißen Wagens kümmerte sich bis zum Eintreffen der Angehörigen um den leicht verletzten Radfahrer. Jedoch verließ der Autofahrer die Unfallstelle anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07432/984314-0 zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell