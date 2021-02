Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Party aufgelöst; Hühner verendet; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Öl auf Herd vergessen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Party aufgelöst

Mit erheblichen Bußgeldern müssen der Veranstalter und die Teilnehmer einer privaten Party rechnen, die am Samstagabend von der Polizei aufgelöst wurde. Kurz vor 21.30 Uhr war die Polizei über ein offenbar in einem Münsinger Teilort stattfindendes, privates Fest informiert worden. Bei der Überprüfung stellte die Polizei insgesamt 22 junge Leute fest, die sich entgegen der geltenden Beschränkungen der Corona-Verordnung getroffen hatten und zusammen feierten. Die Party wurde anstandslos beendet. Die Anwesenden werden beim Landratsamt Reutlingen zur Anzeige gebracht. Für Teilnehmer einer derartigen Zusammenkunft ist ein Bußgeldrahmen zwischen 100 und 500 Euro vorgesehen, für den Veranstalter kann der Verstoß sogar mit bis zu 1.000 Euro zu Buche schlagen. (ak)

Sonnenbühl (RT): Tote Hühner aufgefunden

Wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermitteln die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen gegen einen 29-jährigen Hühnerhalter. Am Sonntagabend, gegen 19 Uhr, wurde das Polizeirevier Pfullingen von einer Zeugin alarmiert, die an einem Hühnerstall auf der Gemarkung Sonnenbühl mehrere tote Tiere entdeckt hatte. Bei einer Überprüfung stießen die Polizeibeamten in dem Stall auf zahlreiche verendete Tiere. Entsprechende Überprüfungen weiterer Ställe des Halters zeigten gleiche desolate Haltungsbedingungen. Neben völlig verschmutzten Ställen, fehlendem Futter und Wasser wurden auch hier zahlreiche, deutlich unterversorgte und bereits verendete Tiere aufgefunden. Die noch lebenden Hühner wurden von den Polizeibeamten notdürftig mit Wasser und Futter versorgt. In die noch andauernden Ermittlungen wurde auch ein Amtstierarzt und das Veterinäramt eingebunden. (cw)

Hayingen-Indelhausen (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind alle Beteiligten bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Indelhausener Steige. Kurz nach zwölf Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Touran die Steige / K 6769 aus Fahrtrichtung Hayingen kommend abwärts. Den ersten Erkenntnissen zufolge geriet er aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit kurz vor Indelhausen leicht auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 23-Jährigen. An beiden Autos lösten durch den Aufprall die Airbags aus. Der Rettungsdienst kam vorsorglich vor Ort. Die Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 24.000 Euro entstanden war, wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Indelhausener Steige für circa eine halbe Stunde gesperrt werden. (sm)

Münsingen (RT): In Büros eingebrochen

In die Büros einer Werkstatt in der Graf-Zeppelin-Straße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Einbrecher in der Zeit von Freitag, 15.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, Zutritt ins Innere der Büros. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er einen geringen Bargeldbetrag und ein elektronisches Gerät. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Kirchheim (ES): Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk an den Kirchheimer Bürgerseen ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. In der Zeit von 20.30 Uhr bis 8.15 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter zunächst, die Eingangstür an der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Diese hielt dem Einbrecher jedoch stand. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangte der Unbekannte im Anschluss ins Innere und fand beim Durchwühlen der Räumlichkeiten etwas Wechselgeld. Der angerichtete Schaden in einer Höhe von zirka 600 Euro übertrifft den Wert der Beute um ein Vielfaches. Mit Unterstützung von Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Wendlingen (ES): Baucontainer aufgebrochen

Mehrere Container auf einer Baustelle in der Wertstraße haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes zwischen Freitag, 9.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, aufgebrochen. Daraus entwendeten sie Werkzeugmaschinen und eine Rüttelplatte, die sie anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): Alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Weil er vor Fahrtantritt deutlich zu viel Alkohol zu sich genommen hat, ist ein 36-Jähriger Radfahrer am Sonntagabend in der Straße An der Autmut gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Wie Zeugen beobachteten, war der Mann gegen 21.15 Uhr mit seinem Mountainbike zunächst in Schlangenlinien unterwegs, kam in der Folge zu Fall und blieb auf einer Grasfläche liegen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weil bei der Unfallaufnahme ein erster Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille ergab, musste der Radfahrer eine Blutprobe abgeben. (sm)

Tübingen (TÜ): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen eine 17-Jährige und ihre beiden noch unbekannten Begleiter nach einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagmorgen in der Kelternstraße ereignet hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte die Jugendliche im Laufe des Sonntagabends den Schlüssel zum Peugeot der Mutter an sich genommen und sich dann unbemerkt mit dem Auto aus dem Staub gemacht haben. Gegen 1.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie der Peugeot in der Kelternstraße frontal gegen einen Poller knallte, der dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend wurde der Wagen einige Meter weiter abgestellt und die Insassen ergriffen zu Fuß die Flucht. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, hatte die Fahrzeughalterin das Fehlen ihres Autos noch gar nicht mitbekommen. Der Wagen wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Gomaringen (TÜ): Öl auf Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Frittieröl in einem Wohnhaus hat am Sonntagnachmittag in der Straße Hoher Rain einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 17.15 Uhr hatte ein 34-Jähriger das Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, woraufhin dieses in Brand geriet und in der Folge die Dunstabzugshaube ebenfalls Feuer fing. Vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten ausgerückt war, war es dem Mann bereits gelungen, das Feuer selbst zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. (sm)

Albstadt (ZAK): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Mit schätzungsweise 50.000 Euro schlägt der Blechschaden zu Buche, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Ebingen entstanden ist. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit einem Mercedes GLC die Sigmaringer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Zieglerstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Kia Piccanto einer 20 Jahre alten Frau, wobei an beiden Fahrzeugen die Airbag-Systeme auslösten. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Da beide Personen angaben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Albstadt nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Telefon Polizeirevier Albstadt: 07432/955-0. (mr)

