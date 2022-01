Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Geilenkirchen (ots)

Zwischen dem 14. Januar (Freitag) und dem 17. Januar (Montag) wurde ein Pkw Seat, der in einem Parkhaus an der Straße Markt stand, durch unbekannte Personen beschädigt. Diese schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und beschädigten zudem die Frontscheibe mittels eines spitzen Gegenstandes. Einige Tage zuvor wurde ein Pkw VW Caddy, der in demselben Parkhaus stand, in gleicher Weise beschädigt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie sich auch über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg melden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

