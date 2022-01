Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl durch "falsche Handwerker"

Geilenkirchen-Hünshoven (ots)

Eine 83-jährige Frau aus Geilenkirchen wurde am Mittwoch, 19. Januar, Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 12.40 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür und gab an, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Daraufhin gewährte sie ihm Einlass. Nachdem er angeblich seine Arbeit verrichtet und die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die Seniorin feststellen, dass aus ihrer Geldbörse Bargeld entwendet worden war. Der Täter war zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild sowie eine korpulente Figur. Er war mit einer weißen Arbeitshose, einem dunklen Oberteil und einer dunklen Mütze bekleidet. Er sprach aktzentfrei Deutsch. Wer den Mann gesehen hat oder ebenfalls durch angebliche Handwerker aufgesucht wurde, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

