Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 18.04.2021

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Leingarten: Explosion eines Akkus in einem Wohngebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es, gegen 02:20 Uhr, in der Gräfin-Dönhoff-Straße in Leingarten zur Explosion eines Akkus in einem Wohnhaus. Der Akku eines Gartengerätes wurde über Nacht in der Küche aufgeladen. Ein 51-jähriger Bewohner des Hauses war im Wohnzimmer eingeschlafen und wurde durch laute "Knackgeräusche" wach. Auf der Suche nach der Ursache dieser Geräusche sah er, dass aus dem Akku eine Flüssigkeit auslief. Als der 51-Jährige den Akku aus dem Haus nach draußen bringen wollte, entzündete sich dieser zunächst und explodierte dann. Hierdurch wurde die Küche des Wohnhauses zerstört und weitere Räume, einschließlich des Dachgeschosses, so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie unbewohnbar wurden. Durch die bei der Explosion des Akkus entstandene Druckwelle wurden die Fenster des Gebäudes teilweise zerstört. Der 51-jährige Bewohner erlitt schwere Verletzungen. Die 45-jährige Ehefrau, sowie der 16-jährige Sohn und die 13-jährige Tochter, wurden ebenfalls verletzt. Alle vier Bewohner des Wohnhauses wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200 000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an.

Bad Friedrichshall: Verkehrsunfall mit einem E-Scooter

Ein 52-Jähriger Mann befuhr am Samstag, gegen 17:45 Uhr, mit einem E-Scooter die Mozartstraße in Bad Friedrichshall. Als er während der Fahrt einen Arm vom Lenker nahm, um einem Bekannten zu winken, stürzte er alleinbeteiligt. Aufgrund der erlittenen, schweren Kopfverletzungen musste der 52-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht jedoch zwischenzeitlich nicht mehr. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der E-Scooter-Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim:

Berichtigung

In der Pressemitteilung vom 14.04.2021 "Fahrradfahrer frontal erfasst", ist leider ein Fehler unterlaufen. Es wurde zunächst berichtet, dass ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 48-jährigen Pkw-Fahrer 0,6 Promille ergeben habe. Diese Angabe war nicht korrekt. Der Atemalkoholtest hatte bei dem 48-Jährigen lediglich einen Wert von 0,06 Promille ergeben.

Freudenberg: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter versuchten von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 10:00 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Freudenberg einzudringen. Die Täter machten sich mit einem Werkzeug an der Hintertüre zu schaffen. Sie beschädigten dabei sowohl die Türe als auch das Schloss, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342 91890.

Külsheim: Randalierende Jugendliche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 02:00 Uhr, hielten sich mehrere Jugendliche im Wolferstetter Weg in Külsheim auf und besprühten mit einem Feuerlöscher den Pkw eines Anwohners. Die Jugendlichen flüchteten danach unerkannt zu Fuß in Richtung Altstadt. Über die Herkunft des von den Jugendlichen verwendeten Feuerlöschers ist bisher nichts bekannt. Bereits eine Stunde zuvor hatte sich an derselben Örtlichkeit ein Jugendlicher unberechtigt auf Terrasse begeben und dort einen Grill mitsamt Gasflasche umgeworfen. Auch dieser Jugendliche war nach seiner Tat unerkannt geflüchtet. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342 91890.

Hohenlohekreis

Öhringen: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein 23-Jähriger befuhr, am Samstag, gegen 16:30 Uhr, mit seinem Motorrad der Marke Honda, die Kreisstraße von Ohrnberg in Richtung Unterohrn. In einer Linkskurve kam er aus Unachtsamkeit nach rechts auf das Bankett. Nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, prallte der 23-Jährige gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde durch den Aufprall unter der Leitplanke hindurch auf den Grünstreifen geschleudert, während das Motorrad auf der Straße liegen blieb. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in von ca. 7 000 Euro. Der Motorrad-Lenker hatte Glück und wurde nur leicht an einer Hand verletzt.

Neckar-Odenwald-Kreis

kein Beitrag

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell