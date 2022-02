Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall entfernt

Borken (ots)

Auf die Polizei warten wollten sie offensichtlich nicht - stattdessen entfernten sich zwei Radfahrer nach einem Verkehrsunfall, zu dem es am Dienstag in Borken kam. Eine 77-Jährige hatte gegen 17.50 Uhr mit ihrem Pedelec aus Richtung Stadtpark kommend die Heidener Straße überquert und wollte ihre Fahrt auf dem Radweg am Dülmener Weg stadtauswärts fortsetzen. In Höhe der dort liegenden Grünfläche kamen der Borkenerin ihren Angaben zufolge zwei Radfahrer in schneller Fahrt entgegen. Einer der beiden sei ausgewichen, der andere sei mit ihr zusammengestoßen. Ein Zeuge hielt die jungen Radfahrer zunächst davon ab, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Kurz darauf sei ein Pkw vorgefahren, ein Mann sei ausgestiegen und habe sich den Zeugen in bedrohlicher Weise genähert. Danach entfernte sich der Unbekannte wieder, ebenso die Radfahrer. Beide waren circa 15 bis 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, trugen dunkle Kapuzenjacken und führten blaue Sporttaschen mit sich. Einer der beiden hatte dunkle Haare und trug eine Brille, der andere hatte auffallend blondes Haar. Der hinzugekommene Erwachsene war circa 40 Jahre alt und fuhr einen schwarzen Mercedes Kombi mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell