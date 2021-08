Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Garagentor mit Bierflasche beschädigt.

Pünderich (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf im Zeitraum zwischen Freitag, 13.08.2021, 19 Uhr und Sonntag, 15.08.2021, 19 Uhr eine Bierflasche gegen das Garagentor eines Neubaus in der Bahnhofstraße. Hierbei entstand an dem Tor ein Sachschaden in Höhe von ca.1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zell entgegen. Telefonisch unter der Rufnummer 06542/9867-0 der per Mail an pizell@polizei.rlp.de

