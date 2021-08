Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Schulgebäude des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums

Bernkastel-Kues (ots)

In den Sommerferien, im Zeitraum vom 23.07. bis 16.08.2021 kam es zu zwei gemeinschädlichen Sachbeschädigungen am Schulgebäude des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums in Bernkastel-Kues. Dabei wurden ein Fenster, die Blitzschutzanlage und das Dach eines Nebengebäudes beschädigt. Etwaige Zeugen, welche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 zu melden.

