Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Habscheid (ots)

Am Mittwochvormittag dem 18.08.2021 kam es in der Neustraße in Habscheid, Höhe der Bioabfallbehälter, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein Suzuki Grand Vitara mit einer Beschädigung hinten links.

Zeugen die Angaben zu einem solchen Fahrzeug, mit der genannten Beschädigung oder weitere Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell