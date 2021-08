Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Gerolstein (ots)

Am Samstag, 14.08.2021 wurde in der Zeit von 10:45 - 11:15 Uhr ein auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in Gerolstein geparkter roter Opel Corsa, vermutlich bei einem Aus- oder Einparkversuch des Unfallverursachers, an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Gerolstein, Tel.06591/9526-0 in Verbindung zu setzen.

