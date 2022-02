Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Autofahrer uneinsichtig

Zwei Blutproben

Ahaus (ots)

Gleich zweimal musste die Polizei am Mittwochabend einen Ahauser anhalten. Gegen 19.00 Uhr meldete eine Zeugin einen Autofahrer in Schöppingen, der offensichtlich nicht in der Lage war, seinen Wagen sicher zu führen. In Schlangenlinien war der Mann auf der Landesstraße 570 in Richtung Ahaus unterwegs und hatte dabei Mühe, sein Auto auf der Straße zu halten. In Ahaus gelang es den alarmierten Einsatzkräften, den Fahrer anzuhalten. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-Jährigen führte zu einem Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,4 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ein Taxifahrer holte den Alkoholisierten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ab.

Gegen 22.00 Uhr erreichte die Polizei erneut ein Hinweis. Auf einer Kreuzung in der Bauerschaft Oberortwick stand ein Auto mit laufenden Motor. Auf dem Fahrersitz schlief ein Mann - wie sich kurze Zeit später herausstellte der 30-jährige Ahauser. Ein erneut durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen höheren Wert an als zuvor. Es folgte das gleiche Prozedere wie gut drei Stunden eher, aber mit der Sicherstellung des Autoschlüssels. Zuvor hatte es keinen Grund gegeben, an der Zusicherung des Ahauser zu zweifeln, dass er nicht fahren werde. Nun folgen zwei Strafverfahren.

