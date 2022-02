Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Bronzefigur entwendet

Gronau (ots)

Eine Figur, bestehend aus zwei Frauen, erfreute viele Spaziergänger in Gronau-Epe. Mit dem Rücken zur Dinkel, auf einem Sandstein sitzend, unterhielten sich beiden scheinbar. Nun haben Diebe die Bronzestatur entwendet. Zu dem Geschehen am Alfertring kam es zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

