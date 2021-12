Zentrale Kriminalinspektion Lüneburg

POL-LG: Mehrere Festnahmen nach Einbruchserie in Mobilfunkgeschäfte

Lüneburg (ots)

Die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) Lüneburg vollstreckte gestern in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Braunschweig zwei Haftbefehle in Berlin.

Aufgrund einer bundesweiten Serie von Einbrüchen in Mobilfunkgeschäfte seit April 2021 wurde bei der ZKI Lüneburg mit Unterstützung der ZKI Braunschweig und der Polizeiinspektion Braunschweig eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Dieser Tatserie konnten bisher insgesamt 24 Taten aus Braunschweig, Göttingen, Oldenburg und Lüneburg sowie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Berlin zugeordnet werden. Der Schwerpunkt der Taten lag in Niedersachsen.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beschuldigten in Berlin lokalisiert und drei Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse gegen 2 Männer im Alter von 20 Jahren und einen 34-jährigen erwirkt werden.

Gestern wurden zwei Haftbefehle an den Wohnanschriften in Berlin vollstreckt und ein 20-jähriger sowie der 34-jährige festgenommen. Der andere 20-jährige Beschuldigte befindet sich bereits aufgrund eines anderen Deliktes in Haft. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Die Vorführung der gestern festgenommenen Männer wird heute vor dem Haftrichter beim Amtsgericht Braunschweig erfolgen.

Die weitere Pressearbeit erfolgt über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

