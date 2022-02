Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Münzrollengeber bei Einbruch in Bank leer geräumt

Wiehl (ots)

In einer Bankfiliale auf der Bahnhofstraße in Wiehl ist in der vergangenen Nacht (9. Februar) ein Münzrollengeber aufgebrochen worden. Auf der Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich ein bislang unbekannter Mann zwischen 02.29 und 02.33 Uhr zu einem Raum, in dem sich ein Geldautomat befindet, Zugang verschaffte. Dort durchwühlte der Täter die Schublade eines Aktenschranks und leerte mehrere Kassetten eines Münzrollengebers. Der Mann war etwa 1,70 bis 1,90 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine Sturmhaube. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

