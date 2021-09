Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw wurde übersehen

Unna (ots)

Am 11.09.2021 (Sa.), gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 24jähriger Mann aus Bönen mit seinem Pkw die Massener Straße in westlicher Richtung. Kurz nach der Kreuzung Büddenberg fuhr ein 22jähriger Mann aus Unna mit seiner Beifahrerin aus einer Parkplatz- Ein- /Ausfahrt und beabsichtigte nach links auf die Massener Straße abzubiegen. Er übersah den herankommenden Pkw und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Alle beteiligten Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

