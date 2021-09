Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Schwerte (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Schwerte am Mittwochmorgen (08.09.2021) sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 08.25 Uhr kam es zwischen einem 82-jährigen Schwerter und einem 34-jährigen Dortmunder im Kreuzungsbereich Hörder Straße/Am Eckey zu einem Zusammenstoß. Der 82-jährige Schwerter befand sich mit seinem Pkw auf der Straße Am Eckey in Richtung Talweg. Auf der Hörder Straße in Richtung Dortmund hatte sich ein Rückstau gebildet. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der Mann mit geringer Geschwindigkeit durch die stehenden Fahrzeuge, um die Kreuzung zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Auto eines 34-jährigen Dortmunders, der bei grüner Ampel auf der Hörder Straße aus Richtung Dortmund kommend in Richtung Schwerte unterwegs war. Beide Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell