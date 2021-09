Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Diabetes und Durst vorgetäuscht: Trickbetrügerinnen bestehlen Seniorin ihn ihrer eigenen Wohnung

Kamen (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstagabend (07.09.2021) die Gutmütigkeit einer Seniorin in Kamen ausgenutzt und sie nach einem Trickbetrug bestohlen. Dabei gingen die Täterinnen nach einem klassischen Muster vor.

Die beiden Frauen sprachen die Geschädigte gegen 19.40 Uhr vor ihrer Haustür in der Straße Goldbach an. Eine Täterin gab vor, dass sie Diabetes habe und ein Glas Wasser bräuchte. Die ältere Dame bot ihre Hilfe an und ging mit ihnen in ihre Wohnung. Während die angeblich hilfsbedürftige Täterin die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, hielt sich die zweite Täterin im Hintergrund auf. Nachdem die beiden Täterinnen die Wohnung verlassen hatten, fiel der Geschädigten auf, dass ihr diverser Schmuck und Bargeld entwendet wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass eine weitere Person in die Wohnung gelangt ist, während die ältere Dame durch die beiden Täterinnen abgelenkt war.

Die Geschädigte beschrieb die angeblich hilfsbedürftige Täterin als schmächtig. Sie trug ein rotes Oberteil und eine Sonnenbrille. Die zweite Täterin soll stabiler und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Präventionshinweise:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verständigen Sie bei verdächtigen Personen an der Haustür umgehend die Polizei unter 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell