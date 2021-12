Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person, eine Person schwerverletzt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Adensen (TK) Am Samstag, 11.12.2021, gegen 20.20 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Nordstemmen mit seinem Kleintransporter die K 505 aus Richtung Nordstemmen in Richtung Hallerburg. Ein 23-Jähriger aus Eime befand sich als Beifahrer in dem Fahrzeug. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in Höhe von Adensen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Beide Insassen wurden bei dem Anprall an den Baum aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 22-jährige Fahrzeugführer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der 23-jährige Beifahrer wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert. Der Kleintransporter wurde bei dem Anprall an den Straßenbaum total zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15000 Euro.

