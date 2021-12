Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche im Stadtgebiet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (mau) - Am Samstag wurden der Polizei Hildesheim zwei vollendete Einbrüche gemeldet.

Am Morgen wurde gegen 07:00 Uhr von einem Verantwortlichen gemeldet, dass in das Clubhaus eines Hildesheimer Sportvereins "An den Sportplätzen" eingestiegen worden sei. Durch die Kollegen wurde ein offenstehendes Fenster festgestellt. In dem Objekt wurde in einem Büro eine verschlossene Schublade aufgebrochen, in welcher sich eine Geldkassette befindlich war. Aus dieser wurde höchstwahrscheinlich niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Genaueres müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Tatzeit erstreckt sich von Freitag 20:00 Uhr bis zum Eingang der Meldung.

Zur Mittagszeit, gegen 13:20 Uhr wurde dann gemeldet, dass es in Itzum, in der Straße "Am Holunderbusch" zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen ist. Die Tatzeit kann hier enger eingegrenzt werden. Die Familie hat das Haus nämlich am Vormittag verlassen und kam zur Meldezeit wieder nach Hause. Das gesamte Haus wurde durch den/die Täter durchwühlt. Auch hier konnte noch keine genaue Diebesgutbestimmung vorgenommen werden.

Personen, die Beobachtungen zu einer der beiden Taten gemachten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell