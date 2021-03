Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - Vorsicht vor Telefonbetrügern

Wichtige Warnhinweise

Schwanau (ots)

In den zurückliegenden Wochen fielen gleich mehrere Anwohner aus Schwanau und Meißenheim Telefonbetrügern zum Opfer. Die Vorgehensweise war dabei immer dieselbe. Die Kriminellen am anderen Ende der Leitung gaben sich beispielsweise als vermeintliche Bankangestellte oder Microsoft Mitarbeiter aus. Den Betrügern gelang es im weiteren Verlauf durch geschickte Gesprächsführung, ihre auserkorenen Opfer derart zu manipulieren, dass diese allerlei sensiblen und privaten Daten preisgaben. Hierbei entstanden nicht selten Schäden im fünfstelligen Bereich.

An das ersehnte Bare gelangen die gut organisierten Banden im Hintergrund durch Erhalt von Bankdaten oder durch aufladbare Gutscheinkarten aus Supermärkten. In einigen Fällen überlassen die Opfer den Betrügern durch das Herunterladen bestimmter Softwares sogar die komplette Kontrolle über ihre Computer, wodurch die Anrufer via Onlinebanking eigenständig Überweisungen auf Bankverbindungen im Ausland durchführen können.

Die Beamten des Polizeipostens Schwanau warnen davor, nicht leichtfertig mit sensiblen Daten umzugehen und misstrauisch zu sein!

Allgemeine Tipps gegen Telefonbetrüger:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

- Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten oder gar Geheimzahlen und TANs preis.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

Tipps gegen falsche Microsoft Mitarbeiter:

- Bleiben sie misstrauisch und aufmerksam gegenüber Unbekannten, wenn Ihnen kein Termin bekannt ist

- Zugriff auf PC verweigern: Anrufern den Zugriff auf den eigenen PC/Laptop über ein Fernwartungsprogramm nicht ermöglichen

- Keine Fremd-Software kaufen

- Bei bereits gewährtem Zugriff auf Ihren PC:

- Gerät sofort vom Netz trennen

- Software deinstallieren

- PC einem Sicherheitscheck unterziehen lassen

- ändern sie ihre Passwörter

- Polizei benachrichtigen

- Microsoft benachrichtigen

Generell gilt:

Microsoft tätigt nie unaufgeforderte oder nicht terminierte Anrufe!

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell