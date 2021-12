Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Burgstemmen

Groß Escherde - Polizei erbittet Hinweise zu versuchtem Einbruch und vollendetem Einbruch

Hildesheim (ots)

Groß Escherde, Am Thie (al) In einem kurzen Zeitraum am Freitag, 10.12.21 zwischen 13:40 Uhr und 14:15 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht in eine Doppelhaushälfte über die Eingangstür einzubrechen. Zugang konnte er nicht erlangen, sondern beschädigte lediglich das Schließsystem. Zuvor ist den Hausbewohnern ein ortsfremder dunkelgrauer Fiat Kleinwagen im Wohngebiet aufgefallen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die weitere Hinweise zu möglichen Tätern oder deren Fahrzeugen geben kann, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Burgstemmen (TK) Zu einem vollendeten Einbruch kam es in der Zeit von Freitag, 10.12.2021, 17.30 Uhr bis Sonntag, 12.12.2021, 00.57 Uhr. Ein unbekannter Täter drang in diesem Zeitraum durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Domänenweg ein. Im Innenraum wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Angaben zu entwendeten Gegenständen können zurzeit noch nicht gemacht werden. Auch in diesem Fall werden Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

