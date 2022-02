Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallzeugin gesucht

Gronau (ots)

Einen Schaden von rund 2.000 Euro hat ein zunächst unbekannter Autofahrer an einem geparkten Wagen am Mittwoch angerichtet. Der graue Mercedes-Van stand gegen 16.35 Uhr auf einem Parkplatz am Heerweg, als er angefahren wurde. Eine Zeugin fotografierte das flüchtige Fahrzeug. Ermittlungen der Polizei Gronau führten zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher, einem 29 Jahre alten Gronauer. Als Polizisten an seiner Tür klingelten, öffnete er die Tür mit den Worten: "Ja, ich weiß. Ich war es!" Die Polizei bittet die Zeugin sowie mögliche weitere Beobachter des Geschehens, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

