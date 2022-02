Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Baumaschinen gestohlen

Borken (ots)

Diebe haben einer Baustelle in Borken einen ungebetenen Besuch abgestattet: Die Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch eine Baukreissäge der Marke Atika sowie ein Nassschneidegerät vom Typ Dino 350. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Straße Beckenstrang. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell