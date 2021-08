Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist zeigt sich auf dem Hauptfriedhof

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Hauptfriedhof an der Viersener Straße hat sich am Sonntag, 1. August, gegen 14 Uhr ein 41-jähriger Mann zwei Frauen unabhängig voneinander in schamverletzender Weise gezeigt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Die gerufenen Polizeibeamten konnten den offensichtlich stark alkoholisierten 41-Jährigen vor Ort antreffen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen positiven Wert und der Mann wurde des Platzes verwiesen. Dieser Anweisung kam er nach. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (cr)

