Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Metalldiebstahl

Weinsheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 06.10.2021, auf Donnerstag, 07.10.2021, wurde im Industriegebiet in Weinsheim bei Prüm Baustahl vom Gelände einer Firma gestohlen. Der Tatort befand sich in der Josef-Streif-Straße. Es wurden unter anderem Abstandhalter für Baustahlmatten und Bewehrungsbügel gestohlen.

Hinweise zur Tat oder den Täter bitte an die Polizei Prüm.

