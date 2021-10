Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Gartengerätes

Prüm (ots)

Am Hallenbad in Prüm wurde am Morgen des 07.10.2021, gegen 06.15 Uhr, ein Laubbläser gestohlen. Dieser wurde an der Einfahrt zum Hallenbad abgelegt und dort entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Prüm.

