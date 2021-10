Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht: Wittlich - Parkplatz Friedhof Kegelbahnstraße

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, den 06.10.2021, in der Zeit von 11:30 Uhr - 12.15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Kegelbahnstraße ein schwarzer Pkw Peugeot beschädigt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Bei diesem Fahrmanöver wurde die Heckstoßstange links erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Wittlich (06571-9260) entgegen.

