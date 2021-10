Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Hillesheim

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 05.10.2021 gegen 09:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Heiligenhäuschen in der Ortslage Hillesheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses Zutritt zu diesem und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Die anwesende Bewohnerin wurde auf die Tat aufmerksam, woraufhin die Täter das Haus in unbekannte Richtung verließen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen getroffen? Zeugenhinweise werden an die Kriminalinspektion Wittlich unter Tel.: 06571 95000 erbeten.

