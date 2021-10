Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Hetzerath (ots)

Am Mittwoch, 06.10.2021 kam es am Bahnübergang Hetzerath in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Gegen 15:00 Uhr wurde die Bahnschranke am Bahnübergang von Naurath kommend Richtung Hetzerath vollständig abgerissen. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Hinweise zu dem Verursacher werden von der Polizei Wittlich erbeten.

