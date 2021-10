Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Schwieberdinger Dieselstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Bislang wurden sechs beschädigte PKW registriert, jedoch ist nicht auszuschließen, dass noch mehr Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Unbekannten zerkratzten die Pkw auf der Fahrer-, teilweise auch auf der Beifahrerseite. Der Gesamtsachschaden kann bis dato noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell