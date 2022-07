Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 10. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Kelleraufbruch

Sonntag, 10.07.2022; 01:25 Uhr bis 01:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Lauenstraße und öffneten gewaltsam einen dortigen Kellerverschlag. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Getränkeflaschen und - dosen entwendet. Der entstandene Schaden wird mit circa 100 Euro angegeben.

Wolfenbüttel: Dachstuhlbrand Mehrfamilienhaus

Sonntag, 10.07.2022, gegen 04:10 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Brand. Durch die am Brandort eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten alle Bewohner des Hauses und des angrenzenden Hauses evakuiert werden. Ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Ein 39-jähriger Hausbewohner wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Das brandbetroffene Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner werden durch die Stadt Wolfenbüttel betreut und in anderen Wohnungen untergebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Weiterhin befand sich der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen am Einsatzort. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen.

