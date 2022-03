Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter Mann raubt Spielothek in Barsinghausen aus

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag, 07.03.2022, auf Dienstag, 08.03.2022, hat ein Mann eine Spielothek in Barsinghausen ausgeraubt. Er bedrohte eine 50-Jährige Angestellte und flüchtete unerkannt im Anschluss mit der Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover klingelte eine männliche Person am Montag, 07.03.2022, gegen 23:20 Uhr an einer Spielothek in der Glockenstraße in Barsinghausen. Eine 50-jährige Angestellte öffnete die Tür und wurde sogleich von dem Täter mit einem spitzen Gegenstand bedroht. Er dirigierte sie zum Kassenbereich und zu den Wechselautomaten und erbeutete Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Mutmaßlich verließ der Mann gegen Mitternacht den Tatort. Die 50-Jährige informierte im Anschluss den Notruf der Polizei. Eine Fahndung, unter anderem mithilfe des Polizeihubschraubers, verlief erfolglos.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte eine korpulentere Figur und eine tiefe Stimme. Er war schwarz gekleidet, trug schwarze Gummihandschuhe, eine schwarze Sturmhaube mit zwei Augenschlitzen und hatte eine schwarze Tasche bei sich.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5222 zu melden. /bo, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell