POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste schwangere Frau wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Ein seit Sonntag, 06.03.2022, vermisster Senior aus dem hannoverschen Badenstedt wurde im Rahmen eines Autounfalls erkannt. Der 82-Jährige konnte am Montagabend in Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, angetroffen werden nachdem er an einem Autounfall allein beteiligt war. Der Mann verletzte sich dabei nicht. Am Sonntag war er mit seinem Pkw unterwegs ...

