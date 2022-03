Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 82-Jähriger aus Badenstedt in Mecklenburg-Vorpommern angetroffen

Hannover (ots)

Ein seit Sonntag, 06.03.2022, vermisster Senior aus dem hannoverschen Badenstedt wurde im Rahmen eines Autounfalls erkannt. Der 82-Jährige konnte am Montagabend in Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, angetroffen werden nachdem er an einem Autounfall allein beteiligt war. Der Mann verletzte sich dabei nicht. Am Sonntag war er mit seinem Pkw unterwegs und nicht nach Hause zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Senior beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /desch

