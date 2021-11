Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Falsche Wasserwerker unterwegs

Cochem-Brauheck (ots)

Am Freitagnachmittag des 05.11.2021 waren im Cochemer Stadtteil Brauheck falsche Wasserwerker unterwegs.

Drei männliche Personen versuchten unter dem Vorwand eines zu überprüfenden Wasserschadens Einlass in Wohnungen und Häuser zu bekommen. Hierbei wurden scheinbar gezielt lebensältere Menschen bei der Ankunft an ihren Häusern angesprochen. Nachdem man einen vermeintlichen Wasserschaden vorgetäuscht hatte, wollte man im Hausinneren die Wasserleitungen überprüfen. Hierbei wurden die Wohnungsinhaber gezielt abgelenkt, um den anderen Tätern den unbemerkten Zugang zu ermöglichen. Weiterhin wurde unmittelbar vor Ort ein Geldbetrag für die Behebung des Schadens gefordert.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise in Bezug auf bis zu drei verdächtige männliche Personen. Weiterhin werden Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge an diesem Tag erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell