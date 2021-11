Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Geparktes Fahrzeug wurde beschädigt

Mayen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 03.11.2021, 15:00 Uhr, bis Freitag, den 05.11.2021, 15:00 Uhr, kam es in der Friedlandstraße in Mayen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Renault Kadjar in Höhe der Agentur für Arbeit am Fahrbahnrand. Höchstwahrscheinlich stieß ein Fahrzeug beim Ein-/Ausparken gegen das Heck des geparkten Fahrzeuges. Es liegen Hinweise auf ein weißes Fahrzeug vor, welches als Unfallverursacher in Frage kommen könnte.

Wer Hinweise zur Tat oder dem Tatfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter 02651-801-0 bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell